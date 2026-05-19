19.05.2026

Пособие по беременности и родам при договоре ГПХ

В каком случае можно на него рассчитывать
«Работаю по договору ГПХ с ноября 2025 года, до этого была в центре занятости и три года в декрете. Могу ли я получить минимальное декретное пособие?» Марина, Улан-Удэ.

Право на пособие по беременности и родам у исполнителей по договорам ГПХ есть, но только при одном условии: заказчик должен был уплачивать за вас страховые взносы на социальное страхование (ВНиМ) в размере не менее «стоимости страхового года» в году, предшествующем декрету.

Что важно знать

1. В 2025 году минимальная сумма взносов составляла 7 809,12 руб. Если ваш работодатель перечислил её (или больше) за ноябрь–декабрь 2025 года – в 2026 году вы имеете право на декретные. Если взносы не платились или сумма меньше – права нет.
2. Минимальное пособие за 140 дней декрета в 2026 году – около 124 700 руб. (по данным СФР – 124 842,2 руб.).
3. Если права на декретные нет, можно претендовать на единое пособие для беременных (при постановке на учёт до 12 недель и нуждаемости). В Бурятии его размер – от 11 251 руб. до 22 502 руб. в месяц (50–100% прожиточного минимума).

Куда обращаться в Бурятии

Отделение Социального фонда России (СФР): Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 45А. Телефоны: 8 (800) 100-00-01 (единый контакт-центр), 8 (301) 237-10-20 (для работодателей). Режим работы: пн–чт с 8:30 до 17:30, пт до 16:15, обед 12:00–12:45.
Итог: уточните у работодателя, платил ли он взносы в 2025 году. Если да – вам положено минимальное декретное пособие. Если нет – подавайте заявление на единое пособие для беременных.

