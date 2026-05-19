Зурхай на вторник, 19 мая

День Бальжинима - очень благоприятный день. Превосходен для любых дел.Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, создавать семью, переезжать в новый дом, торговать, заниматься строительством, государственными и прочими приумножающими действиями.Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны.Стрижка волос: к богатству.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на юг).Фото: Номер один