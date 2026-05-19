Общество 19.05.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 19 мая
третий лунный день
Текст: Алена Викулина
День Бальжинима - очень благоприятный день. Превосходен для любых дел.
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, создавать семью, переезжать в новый дом, торговать, заниматься строительством, государственными и прочими приумножающими действиями.
Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, создавать семью, переезжать в новый дом, торговать, заниматься строительством, государственными и прочими приумножающими действиями.
Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
Тегизурхай