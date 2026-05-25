В Бурятии появилась новая напасть

Помимо этих видов, в Бурятии поселились и другие «пришельцы».





В последние годы ученые и жители Бурятии все чаще сталкиваются с тревожным явлением — на просторах республики, от берегов Байкала до степных районов, агрессивно распространяются чужеродные виды растений. Эти зеленые агрессоры не просто соседствуют с местной флорой, но и активно вытесняют ее, нанося серьезный урон экосистемам.Речь идет об инвазионных растениях. Это сорняки, занесенные человеком (случайно или намеренно) на территорию, где они исторически не произрастали. В новой среде у них часто нет естественных врагов — насекомых-вредителей или болезней, которые сдерживали бы их рост на родине. В результате они начинают бесконтрольно размножаться и захватывать все новые земли. Яркий представитель таких растений – борщевик Сосновского.В начале августа 2020 года под Иркутском ученые обнаружили один из самых ядовитых сорняков — борщевик Сосновского. Опасный как для людей, так и для животных. Он настолько ядовит, что даже простое прикосновение к нему вызывает сильнейшие ожоги. Уже тогда ученые-биологи опасались, что борщевик может проникнуть и в Бурятию. Спустя шесть лет ядовитый чужак смог «поселиться» в нашей республике.- Родина борщевика Сосновского – субальпийские луга Северного Кавказа. Это очень мощное растение высотой три-четыре метра. Сок его листьев, содержащий фурокумарины, при попадании на кожу и под воздействием солнца вызывает сильнейшие ожоги, очень ядовиты также и семена. Если же он попадет в глаза, можно получить ожог роговицы и ослепнуть, - говорит заведующий кафедрой ботаники Бурятского государственного университета, кандидат биологических наук, доцент Татьяна Басхаева.Одно растение борщевика Сосновского производит от 5 000 до 70 000 семян. Они сохраняют способность прорастать до десяти лет, прячась в почве и выжидая идеального момента.Семена борщевика — отличные «путешественники». Их разносят колеса машин, ветер, вода (ручьи, реки, паводки), животные и люди (на шерсти, обуви, одежде).Борщевик не просто растет, он системно уничтожает всю другую растительность. Вырастает первым, причем невероятно быстро, создавая крышу из листьев. Под которой мрак и смерть для всходов других растений.Семена и корни борщевика выделяют особые вещества (аллелопатины), которые не дают прорасти рядом никаким другим растениям.В нашей экосистеме нет насекомых, птиц или зверей, которые ели бы борщевик Сосновского в значимых количествах. Химический состав непривлекателен или ядовит для большинства местных животных. Даже одно растение способно к самоопылению и дает начало новой популяции.- В России борщевик Сосновского начали массово высаживать после войны. Нужно было быстрорастущее растение с большой фитомассой, чтобы кормить скот. Его начали везде сеять, но он оказался несъедобен. Животные, наевшись этого растения, сразу погибали. Борщевик давно захватил Центральную Россию, сейчас распространяется по Сибири и уже проник на Камчатку, Сахалин и Магадан, - отмечает Татьяна Басхаева.Борщевик постепенно захватывает Иркутскую область: растения обнаружены на территории Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянки. Проник он и в Бурятию – его заметили на территории Кикинского лесничества.- Следовало бы уничтожить его, пока он в малых количествах и не разнесся по другим территориям, - отмечает наша собеседница.Не следует путать опасный вид с безвредным борщевиком рассеченным – обычным видом из этого же рода, произрастающим на лесных полянах. Его можно давать на корм скоту.Вдоль железнодорожных путей ВСЖД часто встречается борщевик сибирский – заносный вид, сок которого может вызывать ожоги на коже. В Бурятии он произрастает в Кабанском районе.Узнать подробную информацию о борщевике, а также увидеть регионы, где он произрастает, можно на сайте «Антиборщевик».В Бурятии на берегах Байкала с 2017 года ученые обнаружили 111 чужеродных растений разных видов.Среди этого многообразия, помимо борщевика Сосновского, есть и другие опасные растения.Один из них - клен ясенелистный. Этот североамериканский вид, часто называемый «сорным деревом», может полностью изменять экосистемы. Он способен разрастаться, полностью вытесняя местные деревья и кустарники.Элодея канадская, известная как «водяная чума», попала в Европу и Сибирь из Северной Америки. Она стремительно разрастается в водоемах, включая Байкал, вытесняет местную водную растительность, нарушает гидрологический режим и может мешать судоходству и рыболовству.Люпин многолистный активно изучают в Байкальском заповеднике, в частности, вдоль экологической тропы «В дебрях Хамар-Дабана». Этот вид способен закрепляться в естественных сообществах и изменять почву.В 2025 году на Чивыркуйском перешейке обнаружили коноплю посевную, бодяк полевой, землянику ананасную, зубчатку обыкновенную, ромашник непахучий и башенницу голую. Многие из этих видов новые не только для Баргузинского заповедника, но и для флоры всей Бурятии. Например, бодяк обыкновенный впервые обнаружили в республике совсем недавно.В основном семена заносятся с помощью транспорта: разносятся вместе с грунтом на колесах автомобилей, по железным дорогам и просто потоками воздуха от проезжающего транспорта.Распространению чужеродных растений способствуют также дачники и огородники. Многие декоративные и сельскохозяйственные растения, завезенные человеком для украшения садов или в качестве кормовых культур, со временем «сбегают» в дикую природу. Именно так в свое время распространился борщевик Сосновского, изначально культивировавшийся как кормовое растение.Кроме того, семена могут попадать с импортной сельскохозяйственной продукцией, с туристическим снаряжением или в одном пакете с безвредными семенами.С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в Земельный кодекс, которые обязывают собственников и арендаторов земельных участков самостоятельно бороться с инвазивными растениями, в частности с борщевиком Сосновского. Зарастание земли инвазивными видами приравнивается к порче земель.Россельхознадзор порекомендовал жителям республики тщательно осматривать свои участки, чтобы избежать эпидемии растения-агрессора.Существует несколько методов борьбы с борщевиком. Механический подразумевает регулярное скашивание до цветения, срезку соцветий и выкапывание корней на глубину не менее 15–20 см для уничтожения точки роста.Химический способ заключается в обработке земель гербицидами сплошного действия (на основе глифосата, например, «Торнадо» или «Раундап») в период весеннего роста, пока высота сорняка не превышает 30–40 см.Агротехнический метод представляет собой глубокую вспашку почвы и высев многолетних злаковых трав для вытеснения сорняка.В республике популяция борщевика Сосновского угрозы пока не представляет и борьба с ним не ведется. Жителям следует внимательно наблюдать за растениями, что растут вокруг населенных пунктов, на заброшенных полях, вблизи водоемов. Если вы нашли необычную незнакомую растительность, следует сообщить в созданный научно-технический совет по озеленению при комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, обратиться к специалистам-биологам в БГУ, МБУ «Городское зеленое строительство», БГСХА, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН.