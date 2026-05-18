На двадцати улицах Улан-Удэ залатали ямы

В Улан-Удэ сотрудники дорожной службы Комбината по благоустройству провели ямочный ремонт уже более чем на 20 улицах. В их числе Борсоева, Ботаническая, Боевая, Больничная, Вакарина, Дальневосточная, Жердева, Зои Космодемьянской, Калашникова, Комарова, Кирова, Медицинская, Трубачеева, Хоринская, проспект Строителей и другие.«Работы продолжаются. Каждый день на улицах Улан-Удэ трудятся сразу три дорожные бригады комбината, устраняя неровности и повреждения дорожного полотна. Одна бригада укладывает горячий асфальт, две бригады работают на установках «Бецема». «Бецемы» позволяют быстро и качественно устранить ямы струйно-инъекционным методом. Дорожные дефекты заполняют специальным составом из щебня и битумной эмульсии. Основное преимущество технологии – высокая скорость выполнения работ и быстрое застывание смеси», - рассказали в пресс-службе мэрии города.Ямочный ремонт в столице Бурятии стартовал в середине апреля. По инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова он начался на несколько дней раньше, чем в прошлые годы.