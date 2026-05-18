Происшествия 18.05.2026 в 14:32
Под Новосибирском пенсионерка приютила одинокую женщину, а та убила ее и сожгла дом
Злоумышленницу приговорили к 10 годам колонии
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле об убийстве пенсионерки, которое произошло 26 мая 2025 года в городе Болотном Новосибирской области. Как сообщает КП-Новосибирск, сначала соседи заметили пожар в одном из частных домов, вызвали МЧС. Прибывшие пожарные потушили огонь, а в одной из комнат нашли тело 75-летней Лидии.
Следователи начали проверку по факту гибели человека на пожаре. Местные жители рассказали о двоих квартирантках пенсионерки — 52-летней Евгении и ее подруги Яны. По словам соседей, Лидия стала выпивать после смерти дочери, весной познакомилась с Евгенией, которая недавно вышла из колонии. Пенсионерка приютила Евгению, а затем помогла и Яне. Как говорят местные жители, после смерти сожителя его родные собирались забрать у женщины дом.
Следователи пошли к Яне, и та рассказала, что произошло в доме Лидии.
- Накануне вечером мы выпивали с Лидией и Евгенией, они поругались. После чего мы с Евгенией ушли к другой знакомой, выпивали самогон, мне стало плохо, я пошла спать. В 7 утра постучалась Евгения, попросилась переночевать. Утром мы проснулись, она рассказала, что ночью поссорилась с хозяйкой и убила ее, — рассказала следователям Яна.
Подозреваемую задержали, она призналась в убийстве и рассказала страшные подробности.
- Яна ушла к себе домой, а пьяная Евгения вернулась домой к Лидии. Хозяйка дома стала ее ругать, назвала ее «нахлебницей». Скандал был сильным, его слышали и соседи. После ссоры Лидия пошла в комнату, Евгения — за ней. Хозяйка сидела спиной к двери, Евгения напала и задушила ее, — говорится в материалах дела.
Потом Евгения положила убитую пенсионерку на кровать, забросала тело тряпками и пропитала их самогоном. После чего подожгла тряпки, забрала на кухне три банки солений и покинула дом. Момент, как она идёт с банками, застали камеры видеонаблюдения.
- Продав соленья своей знакомой за 200 рублей, Евгения купила самогон, вернулась к дому убитой и убедилась, что он горит. После чего пришла в дом к Яне и попросилась переночевать, — выяснили следователи.
Позже судмедэксперты установили, что на теле убитой были внутренние повреждения от удушения. Кроме того, в крови не было следов углекислого газа — значит, пенсионерка была убита, а пожар произошел потом.
52-летнюю Евгению отправили в СИЗО. Ранее она была судима за другое убийство, а затем — за вымогательство группой лиц с применением насилия. В 2023 году она с подельниками жестоко избила пожилого соседа, забрала у него 2,3 тысячи рублей и заперла в подполе. Избитый мужчина чудом смог выбраться и обратился в полицию.
В феврале 2026 года Болотнинский районный суд назначил Евгении 10 лет колонии общего режима за убийство приютившей ее пенсионерки. Адвокат осужденной обжаловал приговор.
- Новосибирский областной суд отклонил доводы адвоката о чрезмерной суровости наказания, решение оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Ольга Дуденко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.
Имена изменены
