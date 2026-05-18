Общество 18.05.2026 в 14:42

Перенесшего контузию бойца из Бурятии не направили на военно-врачебную комиссию

Военный обратился к уполномоченному по правам человека в республике
Текст: Карина Перова
В марте к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий. Он пытался отстоять свои права на прохождение военно-врачебной комиссии. Мужчина сообщил, что после перенесенной контузии у него ухудшилось здоровье.

Несмотря на медицинские показания, командование части направило бойца СВО на передовую без предварительного установления категории годности к воинской службе. Это решение ограничивало право военнослужащего на получение надлежащей медицинской помощи и оценку его физического состояния.

Омбудсмен обратилась к руководству 36-й общевойсковой армии. После этого командование вернуло мужчину из зоны проведения спецоперации в пункт постоянной дислокации.

«На текущий момент военнослужащий находится в расположении части и проходит необходимые обследования в рамках военно-врачебной комиссии. Данная процедура позволит объективно оценить состояние здоровья бойца и определить его дальнейший статус в отношении воинской службы», - заключили в приемной уполномоченного.

