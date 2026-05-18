Общество 18.05.2026 в 15:03

В Бурятию прибыло почти 400 тысяч литров спасительного препарата

Им будут травить хвойную волнянку
Текст: Карина Перова
Фото: РАЛХ

В семи районах Бурятии (Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском) леса обработают биологическим препаратом от хвойной волнянки и сибирского шелкопряда.

Спасение лесного фонда от вредителей продлится до 10 июня на общей площади 374 345,8 га. Для этих целей прилетели 12 самолетов АН-2, оснащенные устройствами для ультрамалообъемного распыления и 375 тонн биологического препарата «Дефилигнум». Самолеты базируются в Бичурском и Иволгинском районах.

По словам специалистов, обработка будет проходить на высоте 30 метров от макушек деревьев, загрузка одного самолета – 1 тыс. литров, которых хватит на 300 га.

«Препарат безопасен для животных и людей. Риски есть только для пчел, в случае если насекомые попадут под облако распыления возможно склеивание крыльев из-за содержания в составе глицерина. Просим пчеловодов обезопасить улья, закрыть на время работ или перевезти в другое место», - прокомментировали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

