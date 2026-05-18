Общество 18.05.2026 в 17:50

Монголия запускает «зелёное кредитование»

Кредиты на покупку электромобилей и гибридных автомобилей будут льготными
Текст: Иван Иванов
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал провел встречу с представителями банковского и финансового секторов, посвящённую теме "Устойчивое развитие и внедрение зеленого финансирования". В мероприятии участвовали руководство Центрального банка Монголии (Монголбанк), представители Монгольской банковской ассоциации, коммерческих банков и частного сектора. Об этом сообщает информационный портал «Монцамэ».

По словам президента Монголбанка С.Наранцогта, с 2019 года регулятор активно поддерживает инициативы по развитию зеленого финансирования в рамках государственной политики. Это делается для того чтобы улучшить экологическое состояние воздуха в стране. В настоящее время доля «зеленых» кредитов составляет 5,7% от общего кредитного портфеля. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 10%.

Монгольбанк поэтапно реализует меры по поддержке энергоэффективных решений в домохозяйствах и экологически чистого транспорта. В частности, было принято решение увеличить максимальный срок кредитования транспортных средств, работающих на экологически чистой энергии, с 30 до 60 месяцев. Это позволит расширить доступ к финансированию в 3,4 раза и сократить долговую нагрузку заемщиков примерно на 40 процентов.

Премьер-министр Учрал подчеркнул важность развития инструментов зеленого финансирования в стране и заявил, что правительство продолжит поддержку таких инициатив, как выпуск зеленых облигаций. Эти инструменты предназначены для финансирования энергоэффективных зданий, проектов в области возобновляемой энергетики и других экологически чистых программ.
Представители частного сектора отметили необходимость повышения гибкости условий кредитования в рамках «зеленых» программ и развития этого сегмента как инвестиционно привлекательного продукта. В то же время участники указали на недостаточную развитость инфраструктуры для электромобилей, особенно в сельских и отдаленных районах, а также на риск перегрузки энергетической системы при росте потребления электроэнергии. Они подчеркнули важность координации усилий государства и бизнеса для устойчивого развития этой сферы.

