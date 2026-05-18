В Улан-Удэ ограбили и избили 72-летнюю пенсионерку

72-летняя жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о краже сумки, в которой находились документы, банковские карты, 30 тысяч рублей, телефон и золотая цепочка с крестом. Общий ущерб, по словам пенсионерки, составил 68 тысяч.

- В ходе расследования выяснилось, что пенсионерка познакомилась с неизвестными на улице, после чего они вместе распивали алкоголь в квартире одного из них. Во время застолья возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой одна из женщин похитила сумку и скрылась, - рассказали в полиции республики.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую 41-летнюю женщину. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Ущерб потерпевшей пока не возмещён. Материалы по факту нанесения побоев выделены в отдельное производство, добавили в МВД республики.

