Коммунальщики выехали спасать дороги Улан-Удэ от потопа

Прошедший дождь в Улан-Удэ снова вызвал потопы и как следствие – заторы на дорогах. Машины не могут проехать, а пешеходы перейти дорогу. Устранять проблему вышли сотрудники Комбината по благоустройству.

– Комбинатом по благоустройству для предотвращения подтоплений на улицы города выведены девять вакуумных машин и четыре бригады с мотопомпами. Работа по откачке воды будет вестись в круглосуточном режиме, включая ночную смену. Мастера регулярно объезжают проблемные участки, – рассказал директор Комбината Игорь Мункуев.

Комбинат по благоустройству запустил чат-бот в MАКС для приёма заявок от жителей. Теперь сообщать о проблемах можно быстро и без звонков - просто напишите в чат-бот, сообщили в мэрии города.

