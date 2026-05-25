Общество 25.05.2026 в 13:33

В Бодайбо больше двух недель не могут обеспечить население чистой водой

Авария на водоводе по-прежнему портит жизнь жителям города
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В городе Бодайбо Иркутской области более двух недель сохраняются серьёзные проблемы с качеством воды после коммунальной аварии. Последние результаты исследований, отобранные в мае, показали, что вода из централизованной системы водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Как сообщает информационный портал «Сибирский новостной», на фоне продолжающихся проблем детские сады в городе остаются закрытыми, а школы продолжают работать в дистанционном формате. Официальной информации о сроках полного устранения последствий аварии до сих пор нет.

Директор МУП «Тепловодоканал» Сергей Мазур заявил, что не располагает информацией о сроках открытия образовательных учреждений и рекомендовал обращаться за комментариями к руководству школ и детских садов. По его словам, Роспотребнадзор ему не подчиняется. Тем временем родители вынуждены оставаться дома с детьми, брать отгулы и отпрашиваться с работы.

Ситуация в Бодайбо стала очередным примером серьёзной изношенности коммунальной инфраструктуры. Напомним, ночью 10 мая из-за резкого подъёма воды и бурного ледохода на реке Витим плавучую насосную станцию «Роса» выбросило на берег, после чего город остался без водоснабжения. Для жителей в экстренном порядке доставляли бутилированную питьевую воду авиацией.

Ранее, 30 января, в Бодайбо уже происходила крупная коммунальная авария — из-за промерзания водовода без отопления остались более 140 домов и две школы. Последствия той аварии устраняют до сих пор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главу города обвинили в превышении должностных полномочий и отправили под домашний арест.

Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев ранее сообщал, что полностью ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации удастся не раньше осени 2026 года. Режим ЧС регионального уровня в городе сняли 16 марта, заменив его режимом повышенной готовности. Кроме того, главу Бодайбо Алексея Ботвина оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
