Дашибал Мункожаргалов: народ видит динамику улучшений в Бурятии

Во Владивостоке 25 мая стартовал окружной форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Активное участие в нём принимает и делегация из Бурятии. Республику представляют глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты Народного Хурала и горсовета, а также Герой России и победитель президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.

Главная цель форума – обсудить выполнение Народной программы «Единой России» за прошлый пятилетний период и разработать инициативы для новой.

Как отметил Герой России, кавалер трех орденов Мужества, подполковник, участник Президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов, результат виден не только в цифрах, но и реальных проектах. И что самое главное – жители тоже замечают, какой прогресс сделала Бурятия за пять лет.

– Я сейчас много езжу по районам и встречаюсь с жителями республики, со специалистами, руководителями муниципалитетов. Проблемы в каждом районе свои: к примеру, в прибайкальских – это забота о природных территориях и национальных парках в балансе с комфортной жизнью человека. Есть пригородные к Улан-Удэ районы со своим набором проблем. Есть северные. И везде проблемы разные. Но радует, что народ видит динамику улучшений в Бурятии и прогресс. Даже с учетом специальной военной операции у нас продолжается развитие республики, – подчеркнул Герой России.

На форуме прозвучат основные результаты развития городов и сел на Дальнем Востоке. Речь пойдёт о строительстве инфраструктуры, привлечении инвестиций, а также создание комфортных условий для проживания. Сегодня цель Народной программы «Единой России» – создать в ДФО условия для жизни, где люди будут хотеть строить будущее. Говоря о форуме и партии Герой России отмечает:

– «Единая Россия» – это партия президента. Ему нужна команда в Госдуме, чтобы продвигать ту политику, при которой наша страна будет развиваться, и там должно быть наше большинство.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он не выбрал дальнейший путь военной карьеры, Дашибал Мункожаргалов сказал:

- Моё служение родине не заканчивается военным делом. Я также продолжаю служить – только в сфере государства, где приоритетом для меня остаются интересы нашего народа, – заключил Дашибал Мункожаргалов.