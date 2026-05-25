Общество 25.05.2026 в 13:27

Дашибал Мункожаргалов: народ видит динамику улучшений в Бурятии

Герой России принимает участие в форуме «Есть результат!» во Владивостоке
A- A+
Текст: Служба информации «Номер один»
Дашибал Мункожаргалов: народ видит динамику улучшений в Бурятии
Фото: Бурятское региональное отделение партии «Единая Россия»

Во Владивостоке 25 мая стартовал окружной форум партии «Единая Россия» «Есть результат!». Активное участие в нём принимает и делегация из Бурятии. Республику представляют глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты Народного Хурала и горсовета, а также Герой России и победитель президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.

Главная цель форума – обсудить выполнение Народной программы «Единой России» за прошлый пятилетний период и разработать инициативы для новой. 

Как отметил Герой России, кавалер трех орденов Мужества, подполковник, участник Президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов, результат виден не только в цифрах, но и реальных проектах. И что самое главное – жители тоже замечают, какой прогресс сделала Бурятия за пять лет.

– Я сейчас много езжу по районам и встречаюсь с жителями республики, со специалистами, руководителями муниципалитетов. Проблемы в каждом районе свои: к примеру, в прибайкальских – это забота о природных территориях и национальных парках в балансе с комфортной жизнью человека.  Есть пригородные к Улан-Удэ районы со своим набором проблем. Есть северные. И везде проблемы разные. Но радует, что народ видит динамику улучшений в Бурятии и прогресс. Даже с учетом специальной военной операции у нас продолжается развитие республики, – подчеркнул Герой России.

На форуме прозвучат основные результаты развития городов и сел на Дальнем Востоке. Речь пойдёт о строительстве инфраструктуры, привлечении инвестиций, а также создание комфортных условий для проживания. Сегодня цель Народной программы «Единой России» – создать в ДФО условия для жизни, где люди будут хотеть строить будущее. Говоря о форуме и партии Герой России отмечает: 

– «Единая Россия» – это партия президента. Ему нужна команда в Госдуме, чтобы продвигать ту политику, при которой наша страна будет развиваться, и там должно быть наше большинство. 

Отвечая на вопрос журналистов, почему он не выбрал дальнейший путь военной карьеры, Дашибал Мункожаргалов сказал:

- Моё служение родине не заканчивается военным делом. Я также продолжаю служить – только в сфере государства, где приоритетом для меня остаются интересы нашего народа, – заключил Дашибал Мункожаргалов.

Теги
единая россия Дашибал Мункожаргалов форум владивосток

Все новости

В Улан-Удэ футболисты высадили вековые деревья
25.05.2026 в 13:35
В Бодайбо больше двух недель не могут обеспечить население чистой водой
25.05.2026 в 13:33
Дашибал Мункожаргалов: народ видит динамику улучшений в Бурятии
25.05.2026 в 13:27
В Забайкалье экс-министру запросили восемь лет колонии
25.05.2026 в 13:17
Иркутяне помогли мошенникам увести у семьи из Бурятии 4 млн рублей
25.05.2026 в 13:03
Юным улан-удэнцам бесплатно раздадут мороженое и сок
25.05.2026 в 13:03
В Баргузинском районе мужчина вырубил 114 деревьев на миллион рублей
25.05.2026 в 13:01
Председатель Хурала Бурятии поздравил выпускников с окончанием школы
25.05.2026 в 12:44
В Бурятии идет розыск 43-летнего мужчины
25.05.2026 в 12:09
В Улан-Удэ вновь приходит «Чистый четверг»
25.05.2026 в 12:06
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Улан-Удэ футболисты высадили вековые деревья
60 сосен появятся у спортклуба «Патриот»
25.05.2026 в 13:35
В Бодайбо больше двух недель не могут обеспечить население чистой водой
Авария на водоводе по-прежнему портит жизнь жителям города
25.05.2026 в 13:33
Иркутяне помогли мошенникам увести у семьи из Бурятии 4 млн рублей
Трое студентов предоставляли преступникам свободные банковские счета
25.05.2026 в 13:03
Юным улан-удэнцам бесплатно раздадут мороженое и сок
В парке «Юбилейный» устроят детский праздник
25.05.2026 в 13:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru