Происшествия 25.05.2026 в 13:17
В Забайкалье экс-министру запросили восемь лет колонии
Деньги, выделенные на газификацию региона, исчезли
Текст: Иван Иванов
Экс-министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин проходит подсудимым о превышении полномочий при заключении контракта на установку газовых котлов в Чите. Прокуратура запросила для него восемь лет колонии общего режима, сообщает ZAB.RU.
Обвинение связано с тем, что Головинкин не обеспечил включение механизма казначейского сопровождения субсидии в размере 700 миллионов рублей, из которых впоследствии было похищено 115 миллионов.
По версии следствия, в 2022–2023 годах, будучи исполняющим обязанности министра, он не выполнил указания первого зампреда правительства Забайкальского края Андрея Кефера по контролю за реализацией программы газификации и не инициировал казначейское сопровождение для ООО «Энергогазинжиниринг».
В результате часть средств была похищена. Прокуратура подчеркивает, что у министра была обязанность контролировать использование бюджетных средств, при этом запрета на применение механизма казначейского сопровождения не существовало.
Забайкальский край уже много лет сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Газификация региона должна была значительно улучшить экологическую ситуацию, однако деньги, выделенные на прокладку коммуникаций и реализацию проекта, были разворованы, что лишь усугубило положение.
Обвинение связано с тем, что Головинкин не обеспечил включение механизма казначейского сопровождения субсидии в размере 700 миллионов рублей, из которых впоследствии было похищено 115 миллионов.
По версии следствия, в 2022–2023 годах, будучи исполняющим обязанности министра, он не выполнил указания первого зампреда правительства Забайкальского края Андрея Кефера по контролю за реализацией программы газификации и не инициировал казначейское сопровождение для ООО «Энергогазинжиниринг».
В результате часть средств была похищена. Прокуратура подчеркивает, что у министра была обязанность контролировать использование бюджетных средств, при этом запрета на применение механизма казначейского сопровождения не существовало.
Забайкальский край уже много лет сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Газификация региона должна была значительно улучшить экологическую ситуацию, однако деньги, выделенные на прокладку коммуникаций и реализацию проекта, были разворованы, что лишь усугубило положение.
ТегиЗабайкалье