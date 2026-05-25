Происшествия 25.05.2026 в 13:17

В Забайкалье экс-министру запросили восемь лет колонии

Деньги, выделенные на газификацию региона, исчезли
Текст: Иван Иванов
Экс-министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин проходит подсудимым о превышении полномочий при заключении контракта на установку газовых котлов в Чите. Прокуратура запросила для него восемь лет колонии общего режима, сообщает ZAB.RU.

Обвинение связано с тем, что Головинкин не обеспечил включение механизма казначейского сопровождения субсидии в размере 700 миллионов рублей, из которых впоследствии было похищено 115 миллионов.

По версии следствия, в 2022–2023 годах, будучи исполняющим обязанности министра, он не выполнил указания первого зампреда правительства Забайкальского края Андрея Кефера по контролю за реализацией программы газификации и не инициировал казначейское сопровождение для ООО «Энергогазинжиниринг».

В результате часть средств была похищена. Прокуратура подчеркивает, что у министра была обязанность контролировать использование бюджетных средств, при этом запрета на применение механизма казначейского сопровождения не существовало.

Забайкальский край уже много лет сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Газификация региона должна была значительно улучшить экологическую ситуацию, однако деньги, выделенные на прокладку коммуникаций и реализацию проекта, были разворованы, что лишь усугубило положение.

