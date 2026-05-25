В Улан-Удэ футболисты высадили вековые деревья

В Улан-Удэ вокруг спортивного клуба «Патриот» теперь будут расти вековые деревья, которые высадили юные футболисты столицы. Посадку деревьев приурочили к международной акции «Сад Памяти».

В озеленении территории участвовали 20 спортсменов и их тренеры. Специально для мероприятия были подготовлены саженцы сосны, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Посадить деревья – это полдела, в течение года нужно активно поливать сосны, пока корневая система не окрепнет. Ребята с большим энтузиазмом принялись за работу, мы высадили насаждения в память о героях Великой Отечественной войны. Акция проходит не первый год, и футбольные клубы республики всегда откликаются на призыв об участии в посадках, - рассказал главный лесничий Улан-Удэнского лесничества Бэлигтэ Рабданов.

В РАЛХ также отметили, что «Сады Памяти» высаживают по всей Бурятии. В мероприятии участвуют как взрослые, так и дети. Акция несёт в себе двойную функцию: подарить зелёное будущее подрастающему поколению, а также выразить уважение и сохранить воспоминания об ушедших героях.

