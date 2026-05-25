В районах Бурятии размыло дороги

В Бурятии размыло дороги в Еравнинском и Баунтовском районах. Как сообщил зампред правительства Евгений Коркин, проблемные участки зафиксированы на автодорогах Улан-Удэ - Романовка - Чита (448–490 и 495–524 км), а также Романовка - Багдарин (10–17 и 80–101 км).«В настоящее время дорожные службы производят засыпку промоин грунтом. Как только дорожное полотно просохнет, будет выполнена планировка проезжей части. В работе задействовано 4 самосвала, 2 экскаватора, погрузчики и 3 автогрейдера», - рассказал зампред.Чиновник напомнил, что с 15 мая по 15 июня в Баунтовском и Еравнинском районах допускается только движение транспорта с нагрузкой на ось не более 4 тонн.«В целом благодаря оперативной работе ГКУ «Бурятрегионавтодор» и подрядных организаций серьёзных сбоев в движении удалось избежать. Держим ситуацию на контроле», - заверил Евгений Коркин.Зампред также сообщил, что на участке 159–169 км дороги Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией (Торейский луг) спал уровень воды. Движение для всех видов транспорта полностью возобновлено. В ближайшее время специалисты обследуют полотно, определят объёмы необходимых материалов и приступят к восстановлению дороги.Также устранен подмыв обочины на дороге Зактуй – Аршан (12+400 км).«Движение на этом участке не перекрывалось - дорожники ликвидировали проблему оперативно, в штатном режиме», - отметил Евгений Коркин.