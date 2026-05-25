Происшествия 25.05.2026 в 14:40

В районах Бурятии размыло дороги

О ситуации на проблемных участках рассказал зампред правительства
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В районах Бурятии размыло дороги
Фото: минтранс Бурятии
В Бурятии размыло дороги в Еравнинском и Баунтовском районах. Как сообщил зампред правительства Евгений Коркин, проблемные участки зафиксированы на автодорогах Улан-Удэ - Романовка - Чита (448–490 и 495–524 км), а также Романовка - Багдарин (10–17 и 80–101 км).

«В настоящее время дорожные службы производят засыпку промоин грунтом. Как только дорожное полотно просохнет, будет выполнена планировка проезжей части. В работе задействовано 4 самосвала, 2 экскаватора, погрузчики и 3 автогрейдера», - рассказал зампред.

Чиновник напомнил, что с 15 мая по 15 июня в Баунтовском и Еравнинском районах допускается только движение транспорта с нагрузкой на ось не более 4 тонн.

«В целом благодаря оперативной работе ГКУ «Бурятрегионавтодор» и подрядных организаций серьёзных сбоев в движении удалось избежать. Держим ситуацию на контроле», - заверил Евгений Коркин.

Зампред также сообщил, что на участке 159–169 км дороги Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией (Торейский луг) спал уровень воды. Движение для всех видов транспорта полностью возобновлено. В ближайшее время специалисты обследуют полотно, определят объёмы необходимых материалов и приступят к восстановлению дороги.

Также устранен подмыв обочины на дороге Зактуй – Аршан (12+400 км). 

«Движение на этом участке не перекрывалось - дорожники ликвидировали проблему оперативно, в штатном режиме», - отметил Евгений Коркин.

Теги
дорога

Все новости

В Бурятии жена простила ударившего ее ножом мужа после дорогого подарка
25.05.2026 в 15:07
В Бурятии мать не получала пособия из-за одной буквы
25.05.2026 в 15:02
На Левом берегу Улан-Удэ изменят движение
25.05.2026 в 15:00
В районах Бурятии размыло дороги
25.05.2026 в 14:40
В Улан-Удэ футболисты высадили вековые деревья
25.05.2026 в 13:35
В Бодайбо больше двух недель не могут обеспечить население чистой водой
25.05.2026 в 13:33
Дашибал Мункожаргалов: народ видит динамику улучшений в Бурятии
25.05.2026 в 13:27
В Забайкалье экс-министру запросили восемь лет колонии
25.05.2026 в 13:17
Иркутяне помогли мошенникам увести у семьи из Бурятии 4 млн рублей
25.05.2026 в 13:03
Юным улан-удэнцам бесплатно раздадут мороженое и сок
25.05.2026 в 13:03
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии жена простила ударившего ее ножом мужа после дорогого подарка
Однако суд, несмотря на щедрость мужчины, отправил его в колонию
25.05.2026 в 15:07
В Забайкалье экс-министру запросили восемь лет колонии
Деньги, выделенные на газификацию региона, исчезли
25.05.2026 в 13:17
В Баргузинском районе мужчина вырубил 114 деревьев на миллион рублей
Суд учёл троих приёмных детей и полное возмещение ущерба
25.05.2026 в 13:01
В Бурятии идет розыск 43-летнего мужчины
Он не выходит на связь больше месяца
25.05.2026 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru