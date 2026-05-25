В Бурятии мать не получала пособия из-за одной буквы

Двум жительницам Бурятии отказали в едином пособии на детей из-за ошибки в адресе и путаницы с алиментами. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина.

Одинокие женщины обратились к омбудсмену в апреле. Выяснилось, что в первом случае при заполнении документов не была проставлена буква в адресе прописки. Система межведомственного обмена выдала отказ.

Ошибку нашли в ручном режиме. Заявительнице пояснили, что ей нужно съездить в миграционную службу и исправить одну букву. После этого пособие на двоих детей одобрили.

Также в аппарате уполномоченного помогли добиться выплат матери четверых детей. Как оказалось, приставы направили неполные данные: на двоих детей информация дублировалась, а на остальных двух не поступила вовсе. Отделение СФР запросило дополнительные сведения у УФССП.