Общество 25.05.2026 в 15:00

На Левом берегу Улан-Удэ изменят движение

Оно станет безопаснее для автомобилистов
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ на участке улиц Иволгинская–Борсоева изменят организацию дорожного движения, чтобы сделать его безопаснее и удобнее для автомобилистов. При перестроении с двухполосной Иволгинской на трёхполосную улицу Борсоева водители сталкиваются со сложностями из-за стёртой разметки, что создаёт аварийные ситуации и мешает нормальному перестроению.

- Инженеры ЦУДД проработают изменение организации дорожного движения. Место расширения дороги с двух полос на три будет перенесено. Дополнительно установят дорожные знаки, чтобы водители заранее видели траекторию движения, - рассказал начальник Центра управления дорожным движением г. Улан-Удэ Василий Дадуев.

Работы планируются в ближайшее время, отметили в Комитете по транспорту.

Фото: Комитет по транспорту

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

