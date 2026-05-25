На Левом берегу Улан-Удэ изменят движение

В Улан-Удэ на участке улиц Иволгинская–Борсоева изменят организацию дорожного движения, чтобы сделать его безопаснее и удобнее для автомобилистов. При перестроении с двухполосной Иволгинской на трёхполосную улицу Борсоева водители сталкиваются со сложностями из-за стёртой разметки, что создаёт аварийные ситуации и мешает нормальному перестроению.

- Инженеры ЦУДД проработают изменение организации дорожного движения. Место расширения дороги с двух полос на три будет перенесено. Дополнительно установят дорожные знаки, чтобы водители заранее видели траекторию движения, - рассказал начальник Центра управления дорожным движением г. Улан-Удэ Василий Дадуев.

Работы планируются в ближайшее время, отметили в Комитете по транспорту.

