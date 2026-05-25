В Бурятии жена простила ударившего ее ножом мужа после дорогого подарка

В Баргузинском районе суд отправил в колонию мужчину, который во время семейной ссоры ударил жену ножом в поясницу. Ранение оказалось проникающим - экспертиза признала его тяжким вредом здоровью. Женщина выжила. В суде она просила не лишать мужа свободы, признала, что сама спровоцировала конфликт, и сообщила, что супруг подарил ей золото в знак примирения. Но приговор изменить не удалось.Вечером 9 января 2026 года в доме на одной из улиц в Баргузинском районе вспыхнула ссора. Женщина, по её собственному признанию, спровоцировала конфликт. Муж в ответ схватил кухонный нож и нанёс один удар в область поясницы. Ранение оказалось глубоким. Пострадавшую госпитализировали. Позже судмедэксперты подтвердили, что травма угрожала жизни.Сам мужчина полностью признал вину. В суде он раскаялся, извинился перед женой, купил лекарства, помогал во время лечения и подарил золотое украшение в знак примирения. Жена претензий к нему не имела, просила суд о снисхождении и не хотела, чтобы его сажали. Она также пояснила, что, по сути, сама спровоцировала ссору.Суд первой инстанции учёл все смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, примирение, поведение потерпевшей (она сама спровоцировала конфликт), оказание помощи потерпевшей после случившегося, полное заглаживание вреда, положительные характеристики, наличие благодарностей и грамот от правительства республики, содержание несовершеннолетнего внука, болезненное состояние здоровья, а также то, что осуждённый является членом семьи участника СВО. Отягчающих обстоятельств суд не нашёл.Тем не менее суд назначил реальный срок - 2,5 года колонии общего режима. Своё решение он мотивировал тяжестью преступления (удар ножом в спину) и тем, что исправление невозможно без изоляции от общества.Осуждённый и потерпевшая обжаловали приговор в апелляции, просили заменить реальный срок на условный. Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения. Судьи указали, что потерпевшая хоть и спровоцировала ссору, но никакой реальной угрозы для жизни мужа не представляла - в руках у неё ничего не было. А удар ножом в жизненно важную область явно свидетельствует о намерениях. Жена просила снисхождения, муж раскаялся и загладил вред, но эти обстоятельства уже учтены судом первой инстанции. Условное наказание при таких обстоятельствах сочли недопустимым. Браслеты и золото не спасли - мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу.Фото: сгенерировано нейросетью