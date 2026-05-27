Воровавшая электричество улан-удэнка засудила «Читаэнергосбыт»

Жительница Улан-Удэ доказала в суде, что энергетики неправильно посчитали ей штраф за вмешательство в работу электросчётчика. Сумму безучётного потребления снизили почти в семь раз - с 268 тысяч до 37 тысяч рублей. Акт о нарушении при этом признали законным.Всё началось 16 июня 2025 года. Сотрудники «Россети Сибирь» пришли с проверкой к частному дому на улице Конечной в Улан-Удэ. Счётчик висел на опоре у забора - доступ к нему был свободным. Проверяющие постучали в ворота, никто не открыл. Они осмотрели прибор учёта и обнаружили, что пломбы на клеммной крышке и госповерителя сорваны. Счётчик сняли и отправили на экспертизу.В ФБУ «Бурятский ЦСМ» подтвердили худшее: прибор вскрывали, а в электронную схему впаяли шунтирующие перемычки. Эти перемычки постоянно занижали показания потребляемой электроэнергии. Простыми словами - хозяйка дома воровала свет.Энергетики составили акт о безучётном потреблении. Сумму штрафа рассчитали по правилам для несанкционированного подключения - исходя из мощности оборудования, круглосуточной работы за три месяца. Вышло 268 тысяч рублей.Хозяйка дома пошла в суд. Она требовала признать акт недействительным, а доначисление - отменить. Её адвокат настаивал, что проверку провели с грубыми нарушениями: хозяйку не уведомили, акт вручили несовершеннолетнему внуку, а самого внука незаконно привлекли как представителя.Суд первой инстанции в иске отказал полностью. Апелляция согласилась с главным - акт составлен правильно, вмешательство в счётчик доказано, а все доводы о нарушениях процедуры суд отклонил. Проверяющие стучались в ворота, звонили по телефону, оставляли сообщения, связывались с внуком - тот сам согласовывал дату составления акта и отказался прийти. Этого достаточно.Но в расчёте штрафа апелляция нашла ошибку. Энергетики применили не тот пункт правил. Они посчитали сумму как за несанкционированное подключение к сетям, хотя на самом деле имело место вмешательство в работу прибора учёта. А для таких случаев закон предусматривает другой порядок расчёта - исходя из норматива потребления с повышающим коэффициентом 10.Судья пересчитала: в доме с тремя этажами и стационарной электроплитой норматив на одного человека - 142 кВт/ч в месяц. Умножили на двух проживающих, на три месяца (период, который можно доначислить), на тариф 4,312 рубля и на коэффициент 10. Получилось 36 754 рубля. Именно столько хозяйка и должна заплатить.Итог: АО «Читаэнергосбыт» обязали сделать перерасчёт и уменьшить штраф до 37 тысяч рублей. С компании также взыскали госпошлину 4 тысячи рублей. Акт о безучётном потреблении признали законным - воровать электроэнергию по-прежнему нельзя. Но считать штраф тоже надо правильно.Фото: «Номер один»