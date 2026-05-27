В Ангарске осуждены гаишники за потворство нелегальным автогонкам

В Ангарске городской суд вынес приговор двум бывшим инспекторам ГИБДД, обвинённым в халатности по делу о нелегальных автогонках, которые прошли в мае 2025 года на трассе «Ангарск – Тальяны». Как сообщает портал Ircity, в результате аварии во время незаконного мероприятия погибла 17-летняя девушка, ещё двое человек пострадали.

Следствием установлено, что сотрудники полиции знали о предстоящих гонках, прибыли на место, но не приняли мер к их пресечению, ограничившись формальной реакцией. Вину в суде подсудимые не признали, заявив, что не могли остановить гонки из-за большого числа участников.

Один из водителей – 32-летний Никита Ярыгин-Зак, управлявший автомобилем Toyota Chaser, не справился с управлением, врезался в пешеходов и столкнулся с другим автомобилем. Он получил 2,5 года колонии-поселения.

Организаторшам заезда, Юлии Пшеняк и Анастасии Шульгиной, ранее назначили по 4 года колонии с отсрочкой наказания из-за малолетних детей.

Бывшим инспекторам суд назначил по два года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах.