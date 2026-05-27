47-летний улан-удэнец угнал велик у ребенка и продал за 500 рублей

В полицию обратилась 37-летняя местная жительница Улан-Удэ с заявлением о краже велосипеда стоимостью 12 500 рублей у ее сына. Ребенок оставил его без присмотра у своего подъезда, а кое-кто не смог пройти мимо.

- 47-летний ранее судимый неработающий житель столицы республики забрал чужое имущество и укатил в сторону ближайшего магазина. Там он продал похищенное имущество случайному прохожему за 500 рублей, а полученные деньги сразу потратил на покупку алкоголя, - рассказали в полиции республики.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: нейросеть