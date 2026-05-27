Общество 27.05.2026 в 11:38

В Бурятии защитная насыпь под мостом перекрыла ход рыбе

Глава региона поручил специалистам разобраться
Текст: Карина Перова
В Бурятии жители Кабанского района забили тревогу. По их словам, на дороге в сторону Оймура созданная при ремонте моста защитная насыпь перекрыла ход рыбе.

Бедные караси и сомы застревают между наваленных камней и в натянутой сверху проволоке. Очевидец успел спасти несколько рыбин. Судьба остальных печальна: они выбрасываются на мелководье и погибают, пока птицы выклевывают им глаза.

На сигнал отреагировал глава региона. Алексей Цыденов поручил Бурятрегионавтодору немедленно разобраться в ситуации. А именно – выехать на место с подрядной организацией, проектировщиками, а также минприроды. Специалистам предстоит проверить отметки защитной насыпи.

«Если отметки не по проекту – наказать. Если по проекту, значит надо менять проект. В любом случае в течение ближайших дней необходимо вскрыть насыпь, пробить протоку, чтобы рыба могла пройти. Сейчас нерестовый период, каждый день на счету. Местным жителям спасибо за информацию и неравнодушие», - прокомментировал Алексей Цыденов.

