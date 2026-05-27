Экономика и бизнес 27.05.2026 в 11:42
В Бурятии на банкротство АО «Закаменск» слетаются кредиторы
У них многомиллионные претензии к компании
Текст: Петр Санжиев
Ситуация на банкротстве АО «Закаменск», которое вело производственную деятельность в Закаменском районе, смотрится все мрачнее. Солидное предприятие, где в лучшие времена трудились сотни рабочих, кажется, встало на путь исчезновения.
Больше всего АО «Закаменск» известно в республике работой на техногенном Барун-Нарынском месторождения, сформировавшемся в хвостохранилищах Джидинского вольфрам-молибденового комбината.
За время работы комбината таких «хвостов» из породы скопилось немало. Современные технологии позволяют извлечь из породы, считавшейся уже отработанной, пустой, новые объемы вольфрама. АО и занималось этой очень нужной работой, имело солидную базу - технику, здания, оборудование и т. д. но сейчас не может расплатиться по долгам. В декабре прошлого года Арбитражный суд города Москвы по иску одного из деловых партнеров компании, которому она задолжала примерно 3,6 млн рублей, ввел в отношении АО процедуру наблюдения (первый этап банкротства). Суд ограничил полномочия руководителя АО и иных органов управления должника. Временным управляющим АО Фемида утвердила Артура Арустамяна.
А потом свои претензии стали предъявлять кредиторы. Совсем недавно суд по заявлению ИФНС России № 16 по г. Москве включил в реестр требований кредиторов АО «Закаменск» задолженность в размере 24 887 897,35 руб. - основной долг во вторую очередь удовлетворения. Также в реестр требований кредиторов включили 26 133 416 руб. – основной долг, 12 673 488,66 руб. – пени, 396 709,15 руб. - штрафы, а также госпошлину в третью очередь удовлетворения. Судя по всему, «Закаменск» довольно долго не мог оплачивать налоги.
Ранее в реестр требований суд включил почти 40-миллионный долг предприятия перед АО «Читаэнергосбыт» и другие. С момента введения на «Закаменске» наблюдения требования от кредиторов поступали одно за другим.
