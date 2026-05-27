Экономика и бизнес 27.05.2026 в 11:42

В Бурятии на банкротство АО «Закаменск» слетаются кредиторы

У них многомиллионные претензии к компании
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии на банкротство АО «Закаменск» слетаются кредиторы
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Ситуация на банкротстве АО «Закаменск», которое вело производственную деятельность в Закаменском районе, смотрится все мрачнее. Солидное предприятие, где в лучшие времена трудились сотни рабочих, кажется, встало на путь исчезновения. 

Больше всего АО «Закаменск» известно в республике работой на техногенном Барун-Нарынском месторождения, сформировавшемся в хвостохранилищах Джидинского вольфрам-молибденового комбината.

За время работы комбината таких «хвостов» из породы скопилось немало. Современные технологии позволяют извлечь из породы, считавшейся уже отработанной, пустой, новые объемы вольфрама. АО и занималось этой очень нужной работой, имело солидную базу - технику, здания, оборудование и т. д.  но сейчас не может расплатиться по долгам. В декабре прошлого года Арбитражный суд города Москвы по иску одного из деловых партнеров компании, которому она задолжала примерно 3,6 млн рублей, ввел в отношении АО процедуру наблюдения (первый этап банкротства). Суд ограничил полномочия руководителя АО и иных органов управления должника. Временным управляющим АО Фемида утвердила Артура Арустамяна.

А потом свои претензии стали предъявлять кредиторы. Совсем недавно суд по заявлению ИФНС России № 16 по г. Москве включил в реестр требований кредиторов АО «Закаменск» задолженность в размере 24 887 897,35 руб. - основной долг во вторую очередь удовлетворения. Также в реестр требований кредиторов включили 26 133 416 руб. – основной долг, 12 673 488,66 руб. – пени, 396 709,15 руб. - штрафы, а также госпошлину в третью очередь удовлетворения. Судя по всему, «Закаменск» довольно долго не мог оплачивать налоги.

Ранее в реестр требований суд включил почти 40-миллионный долг предприятия перед АО «Читаэнергосбыт» и другие. С момента введения на «Закаменске» наблюдения требования от кредиторов поступали одно за другим. 
Теги
закаменский район банкротство

Все новости

Жителей Бурятии задержали за трату денег с найденных карт
27.05.2026 в 13:04
В Ангарске осуждены гаишники за потворство нелегальным автогонкам
27.05.2026 в 13:03
В Бурятии определили лучших молодых врачей 2026 года
27.05.2026 в 12:31
В Бурятии разберут защитную насыпь, из-за которой гибнет рыба
27.05.2026 в 12:16
47-летний улан-удэнец угнал велик у ребенка и продал за 500 рублей
27.05.2026 в 12:07
В Бурятии влюбленные явились на регистрацию брака пьяными
27.05.2026 в 12:02
Воровавшая электричество улан-удэнка засудила «Читаэнергосбыт»
27.05.2026 в 12:00
В Бурятии на банкротство АО «Закаменск» слетаются кредиторы
27.05.2026 в 11:42
В Бурятии защитная насыпь под мостом перекрыла ход рыбе
27.05.2026 в 11:38
Железное око на страже заборов
27.05.2026 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Забайкалье молокозавод задушили налогами
После повышения с 1 января налоговой нагрузки, предприятия предпочли закрыться и уволить работников
26.05.2026 в 15:01
Бурятия представит на ВЭФ-2026 павильон-мандалу
Также в павильоне будет развернута галерея «Сделано в Бурятии»
26.05.2026 в 12:43
Монголия начала строительство новой ГЭС
За счёт иностранных инвестиций страна сможет отказаться от импорта дорогой электроэнергии
24.05.2026 в 13:35
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ подписали соглашения на 30 млрд рублей
Мероприятие объединило творческих людей и предпринимателей из 40 регионов России
24.05.2026 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru