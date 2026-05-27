В Бурятии влюбленные явились на регистрацию брака пьяными

Накануне в Бурятии парочка явилась на государственную регистрацию брака в состоянии алкогольного опьянения. Курьезный случай произошел в одном из отделов ЗАГС республики.

Влюбленные пришли в назначенный день с резким запахом спиртного и вели себя агрессивно. Перенести церемонию на другой день они отказались. Сотрудники же не стали связывать их узами брака и вызвали на место участкового уполномоченного полиции.

«Состояние указанных граждан позволяло предположить, что лица не осознавали фактическое значение своих действий и не могли руководить ими, не понимали правовых последствий в момент регистрации заключения брака», - прокомментировали в Управлении ЗАГС Республики Бурятия.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что несостоявшиеся супруги были пьяны. Причем настолько, что они не могли нормально говорить и двигаться. Поэтому им отказали в государственной регистрации заключения брака.

«Обращаться в государственные органы в состоянии опьянения запрещено. Это нарушает общественный порядок и может повлечь административную ответственность, установленную статьёй 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - заключили специалисты.