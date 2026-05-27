В Бурятии определили лучших молодых врачей 2026 года

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший молодой врач 2026 года». Он проводился среди молодых специалистов со стажем работы от 3 до 10 лет.

Конкурсная комиссия оценила работы участников по ряду критериев. По результатам открытого голосования победителями признаны:

1 место – Вера Белкина, заведующая неврологическим отделением для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова»;

2 место – Наталья Шипхинеева, акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра;

3 место – Жаргалма Галсанова, врач-терапевт участковый Городской поликлиники № 6;

3 место – Эржена Дармаева, психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Бурятии определили лучших врачей 2026 года.