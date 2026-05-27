Общество 27.05.2026 в 11:31

Железное око на страже заборов

Борьба с вандализмом с помощью новых технологий
Текст: Номер один
Сегодня в соцсетях, особенно рассчитанных на взрослую аудиторию, часто можно увидеть ностальгические посты из серии «А помните?..». Там обычно про мультики по утрам в воскресенье, жвачки из детства, а еще о том, как раньше за детьми вообще не следили и они занимались всякими сомнительными вещами вроде игр на стройках, жевания гудрона и прочего. Так вот у нас пополнение этого списка: а помните, раньше мы писали неприличные слова на заборах? Потому что теперь - все… 

В Улан-Удэ власти лишили юных хулиганов с творческими наклонностями возможности самовыражаться через вандализм. Сделали они это с помощью новых технологий. Бездушная машина с суровым названием «Дозор М3» (похоже на злую машину из «Терминатора») теперь следит своим железным глазом на выползающих из подворотен парней с баллончиками и желанием украсить стены и заборы неприличными (или даже приличными) словами.

Железное око черство фиксирует нарушения. Таким нехитрым образом око принесло городу уже более 600 тыс. рублей. «Дозор М3» - это программно-аппаратный комплекс с видеокамерами, расставленными по городу.

Вот только что молодежь будет вспоминать? Двойку в электронном дневнике не стереть, страницу не вырвать, а теперь и на заборе не напишешь.

Фото: Номер один

