В Бурятии разберут защитную насыпь, из-за которой гибнет рыба

В Кабанском районе Бурятии сегодня, 27 мая, приступят к разбору защитного укрепления на мосту через реку Телья. Напомним, насыпь перекрыла ход рыбе – окуни и сомы погибают, застревая между наваленных камней и в натянутой сверху проволоке. Глава региона Алексей Цыденов поручил разобраться в ситуации.

Как отметили в минтрансе республики, на место выехали специалисты «Бурятрегионавтодора» совместно с подрядной организацией и геодезистами для проведения замеров и обследования русла выше по течению на предмет перекрытия.

В профильном министерстве заявили, что все случилось из-за резкого падения уровня воды, которое зафиксировали с 26 на 27 мая.

«До этого момента пропуск воды под мостом был штатным. В любом случае, уже сегодня 27 мая начнутся работы по разбору укрепления и пропуску воды в реке. О результатах обследования будет проинформировано дополнительно», - прокомментировали в минтрансе РБ.

Мост через реку Телья расположен в двух километрах от села Шергино на региональной автодороге «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье».