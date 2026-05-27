Жителей Бурятии задержали за трату денег с найденных карт

В Бурятии задержали двух мужчин, которые потратили чужие деньги, с найденных банковских карт. Для обоих улан-удэнцев находка обернулась возбуждением уголовных дел.

Первый инцидент произошел в Иволгинском районе.

- Местный житель обратился в полицию с заявлением о хищении денег с его счёта. оказалось, что мужчина обронил карту по пути домой. Об утере он узнал только после того, когда на телефон пришло смс о списании 5 712 рублей, после чего сразу заблокировал счёт, - рассказали в полиции республики.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний ранее судимый житель Бурятии, который признался, что нашёл чужую карту и совершил по ней ряд покупок.

Аналогичный случай произошёл и в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

- Заявитель распивал алкоголь с малознакомым человеком. Когда спиртное закончилось, он пошел домой и обронил кошелёк, а его приятель не растерялся и потратил чужие деньги в сумме 9 тысяч рублей, - добавили в полиции.

