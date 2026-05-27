Жители Улан-Удэ отсудили у застройщика 361 тысячу рублей за брак в новой квартире

В Улан-Удэ суд обязал застройщика выплатить дольщикам 361 тысячу рублей за строительные недостатки в квартире. Истцы требовали почти 383 тысячи. Экспертиза подтвердила, что входная дверь, окна и стяжка пола в новостройке смонтированы с нарушениями.Квартиру в многоэтажке на одной из улиц Улан-Удэ дольщики получили осенью 2024 года. Сразу после заселения обратили внимание на проблемы со входной дверью, пластиковыми окнами и полами. Самостоятельно наняли специалиста, который насчитал дефектов на 1,2 миллиона рублей. Застройщик с этим не согласился и назначил свою экспертизу - та оценила «обесценивание» квартиры всего в 6398 рублей. Суд назначил третью, независимую экспертизу. Её результаты и легли в основу решения.Эксперт АНО «Экспертный центр Урала» установил: входную дверь, окна и стяжку пола нужно полностью менять. По отдельности их не отремонтировать - только полная замена. Стоимость работ - 361 тысяча рублей. Застройщик настаивал: дольщики не имели права сразу требовать деньги, должны были сначала дать время на бесплатный ремонт. В договоре долевого участия был прописан именно такой порядок - сначала устранение недостатков за счёт застройщика, а потом уже уменьшение цены. Но суд напомнил: закон о защите прав потребителей позволяет выбирать любой способ. И это условие договора - ничтожное, так как ограничивает права потребителя. Тем более застройщик не доказал, что готов был устранять недостатки добровольно, а дольщики ему препятствовали.Апелляция подтвердила правильность выводов районного суда. Назначение дополнительной экспертизы - не нарушение, а право суда. Доводы застройщика о выходе за пределы исковых требований суд не принял - формулировку в решении исправили, но суть не изменили. Застройщик пытался применить новый закон, ограничивающий выплаты тремя процентами от цены договора (для этого контракта - около 150 тысяч рублей), но безуспешно. Договор заключили в 2023 году, недостатки выявили в 2024-м. Закон обратной силы не имеет. Дольщики получат полную стоимость переделки. Плюс по 10 тысяч рублей моральной компенсации и оплату экспертиз. Застройщик же заплатит 14,5 тысячи госпошлины. Решение вступило в силу. Квартира в новостройке оказалась с браком, а строительная компания - с обязанностью его исправить за свой счёт.Фото: «Номер один»