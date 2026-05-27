Общество 27.05.2026 в 17:03
В Бурятии начали частично разбирать защитную насыпь на реке Телья
Специалисты произвели геодезические замеры
Текст: Карина Перова
В Кабанском районе Бурятии приступили к частичному разбору защитного укрепления на мосту через реку Телья для беспрепятственного пропуска воды. Напомним, местные жители забили тревогу о том, что из-за насыпи рыба не может пройти по реке.
Специалисты произвели геодезические замеры. На месте уже работает спецтехника. О результатах обследования пообещали сообщить позднее.
«Резкое падение уровня воды зафиксировано с 26 на 27 мая. До этого момента пропуск воды под мостом был штатным», - заявляли ранее в минтрансе региона.
