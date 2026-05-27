Происшествия 27.05.2026

В Улан-Удэ пять человек осудили за «хусаевские» школы

Фигуранты отделались условными сроками либо вовсе избежали наказания
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении пятерых теперь уже бывших сотрудников филиала федерального автономного учреждения «РосКапСтрой». В их числе экс-руководитель филиала, его зам, руководитель проектов и два инженера. Они, в зависимости от степени вины, обвинялись в общей сложности в 29 эпизодах преступлений: превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору и служебном подлоге.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в рамках государственной программы в 2022 году в Улан-Удэ и селе Иволгинск строили две новые школы. Подрядчиком выступала местная строительная компания - одна из структур бизнес-империи известного предпринимателя Владимира Хусаева. На основании договора полномочиями на строительный контроль наделили должностных лиц обособленного подразделения «Дирекция в Республике Бурятия» ФАУ «РосКапСтрой». 

«В период строительства руководитель дирекции, его заместитель, руководитель проектов, а также два ведущих инженера, вступив в преступный сговор, действуя в угоду интересам подрядчика, визировали и подписывали акты с заведомо ложными сведениями об объемах, видах и стоимости выполненных работ. На основании этих документов на счета застройщика переводили бюджетные деньги. В результате их неправомерных действий подрядчику незаконно перечислены за фактически не выполненные работы по одной школе почти 15 млн рублей, по второй – почти 6 млн рублей, чем причинен ущерб бюджетной системе», - рассказывали в следственном ведомстве. 

Впоследствии махинации предпринимателя и сотрудников филиала «РосКапСтроя» раскрыли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. 

По итогам судебного разбирательства все пятеро фигурантов были признаны виновными. С учетом смягчающих обстоятельств наказывать строго их не стали. Экс-руководитель филиала и его зам получили условные сроки. Остальных трех подсудимых приговорили к штрафам, но уплачивать их они не будут, так как по предъявленным им обвинениям истекли сроки давности.

Суля по картотеке судебных дел, обжаловать приговор ни осужденные, ни гособвинение не стали. Он вступил в законную силу.
