Общество 28.05.2026 в 13:20

В Бурятии дом бойца СВО топят стоки с федеральной трассы

Его супруга два года пытается достучаться до дорожников
Текст: Карина Перова
В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии дом участника СВО несколько лет утопает в воде, которая бежит сверху с федеральной трассы. Для жительницы Валентины каждые осадки (будь то дождь или талые воды) – испытание на прочность, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

«Ни заехать, ни пройти невозможно. Фундамент подмывает. Вся вода идет с дороги. И никто ничего не делает», - пожаловалась женщина.

Валентина бьется с этой проблемой с 2024 года в одиночку (супруг находится на спецоперации). Нередко бывает так, что вода остается в ограде по три дня. Сельчанка не раз обращалась к дорожникам. Она получила ответ, судя по которому, работы должны были начаться еще летом прошлого года. Для решения проблемы вдоль дороги необходим водоотводной кювет.

«Был определен и исполнитель работ – ООО «Строительная компания Сибирь», субподрядчик ООО «СтатусСиб», которая в свою очередь обслуживала данный участок дороги. Помимо этого, дорожной службой совместно с администрацией Иволгинского района была определена задача по обустройству водоотводной канавы в нагорной части Сотниково. Прошел год, но потопы не прекращаются», - прокомментировали в ОНФ по РБ.

Общественники обратились в прокуратуру района по вопросу бездействия ответственных лиц. «Народники» просят принять меры и оказать содействие жителям Сотниково.

