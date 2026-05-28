В Улан-Удэ реорганизуют МУП «Городские маршруты»

На 23 сессии депутатов Горсовета в Улан-Удэ было принято решение о даче согласия на реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Городские маршруты». Его предлагается реорганизовать в акционерное общество.

- В соответствии с федеральным законом «О защите конкуренции» до 1 января 2027 года необходимо завершить реформирование муниципальных предприятий, которые осуществляют деятельность на конкурентных рынках. Распоряжением администрации Улан-Удэ от 4 марта 2026 года создана рабочая группа по реформированию МУП «Городские маршруты», разработана и утверждена дорожная карта мероприятий, необходимых для реформирования предприятия. Предприятие решено реорганизовать в акционерное общество. В целях сохранения контроля над муниципальным имуществом предпочтительным является создание непубличного акционерного общества с единственным акционером - муниципальным образованием город Улан-Удэ. Единственным обоснованием целесообразности реорганизации является требование федерального законодательства, - сообщил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.

Председатель комитета городского хозяйства горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков уточнил, что для жителей и бизнеса существенных перемен не произойдет: полный контроль над транспортом останется у муниципалитета. Статус непубличного АО выбран исключительно для сохранения доступа к бюджетным субсидиям, льготному кредитованию и лизингу автобусного парка. График работы общественного транспорта, поставки новых машин и выполнение финансовых обязательств останутся без изменений.

Депутаты акцентировали внимание на том, что город не потеряет управление предприятием, так как все акции будут принадлежать Улан-Удэ. Переход в новую организационно-правовую форму необходим для приведения деятельности компании в соответствие с антимонопольным законодательством. Муниципалитет также подтвердил продолжение финансового содействия МУП.

– Сейчас у нас есть дорожная карта, согласно которой все МУПы России должны быть реорганизованы до 1 января 2027 года. В течение этого периода мы будем обсуждать детали. Но уже точно, что 100% акций останутся за Улан-Удэ, – заключил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.





