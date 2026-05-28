Общество 28.05.2026 в 13:17

Установкой тарифов на проезд в Улан-Удэ займется администрация

Ранее этим вопросом занимались депутаты Горсовета

Текст: Лариса Ситник
На 23 сессии депутатов Горсовета 27 мая народные избранники рассмотрели вопрос, касающийся установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа в Улан-Удэ. В частности, исключили из своих полномочий установление тарифов на общественный транспорт. Эта задача теперь ляжет на плечи городской администрации.

Кроме того, полномочия по определению мер социальной поддержки для оплаты проезда и регулированию особенностей оплаты по отдельным муниципальным маршрутам полностью передаются городским властям.

— Мы входим в соответствующую комиссию и будем продолжать участвовать в этом процессе. Суть работы не меняется: депутаты по-прежнему участвуют в разработке и согласовании тарифов, изучают все материалы и дают рекомендации. Объем наших полномочий не сокращается, — отметил председатель комитета городского хозяйства горсовета Сергей Бурдиков.

Парламентарии акцентировали внимание, что все существующие льготы на проезд в общественном транспорте сохранятся в полном объеме. Расписание движения автобусов и их маршруты также остаются без изменений.

— Следует понимать, что МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая» по факту являются убыточными предприятиями. Однако город продолжает их финансировать, и работа ведется в прежнем режиме. Мы — единая команда, действующая ради благополучия жителей, поэтому наши цели общие, — подчеркнул председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.


Фото: "Номер один"

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
