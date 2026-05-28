Общество 28.05.2026 в 13:23

В Улан-Удэ появятся новые почетные граждане

Их имена назвали на сессии Горсовета

Текст: Лариса Ситник
27 мая в горсовете Улан-Удэ состоялась очередная 23-я сессия. В ходе заседания депутаты утвердили кандидатуры сразу четырёх человек.

Кандидатов представил заммэра – руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев. Согласно новым правилам, в юбилейные годы присвоить почетное звание могут не более чем двум достойным гражданам. В этом году, в Год 360-летия со дня основания Улан-Удэ – не более чем трем гражданам. Вне квоты звание могут присвоить лицам, награжденным Олимпийской, Паралимпийской и Сурдолимпийской медалями, а также руководителям зарубежных городов-побратимов. В 2026 году Почётными гражданами Улан-Удэ станут сразу четыре человека.

В список вошли три ветерана муниципального управления — Геннадий Булнаев, Евгений Пронькинов и Александр Козлов, чей трудовой вклад в развитие столицы Бурятии превышает сорокалетний рубеж. Четвёртым кандидатом стал президент торгово-промышленной палаты Дархан-Уульского аймака Олонхууд Насанбат Сундухжавын от монгольского города-побратима Дархана. Он внес весомый вклад в укрепление двусторонних связей, инициировав совместные мероприятия и программы профессионального обмена для медицинских работников, педагогов и студентов.

– Впервые у нас сразу четыре человека получат звание Почётных граждан Улан-Удэ. Больше чем обычно, и это связано с юбилеем города. Все кандидаты достойные и действительно вложили много сил в развитие Улан-Удэ, – отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Всего на сессии рассмотрели 13 вопросов, касающихся бюджета и благоустройства города.

 

Фото: пресс-служба Горсовета

Теги
почетный гражданин сессия горсовета улан-удэ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
