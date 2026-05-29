В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ

Прокуратура Заиграевского района добилась через суд капитального ремонта электрических сетей в СНТ «Восход». Дачники жаловались на постоянные отключения электроэнергии и низкое напряжение в сети. Энергетическая компания признавала, что оборудование требует замены, но планировала работы лишь на 2027 год.Проверка прокуратуры показала, что на территории садоводческого товарищества в ненадлежащем состоянии находятся воздушные линии электропередачи. Требовалось заменить 13 деревянных опор, четыре сложные опоры, а также заменить неизолированный («голый») провод на самонесущий изолированный провод. Кроме того, нуждались в замене вводы в нескольких линиях общей протяжённостью более полутора километров.Дачники жаловались в прокуратуру на частые перерывы электроснабжения. В одной из публикаций в СМИ жители СНТ «Восход» назвали ситуацию «криком души». Специалисты объясняли: проблема усугубляется зимой, когда нагрузка на сети возрастает, а изношенное оборудование не справляется. Даже при подключении новых потребителей напряжение в сети падает.В суде представитель энергокомпании возражал: предприятие приобрело эти сети в качестве отступного только в 2024 году, а капитальный ремонт по нормативам нужно проводить раз в шесть лет, поэтому работы запланировали на третий квартал 2027 года. Специалист Ростехнадзора, опрошенный в суде, подтвердил, что замена проводов и опор улучшит надёжность сети и повысит напряжение, но особой срочности нет.Прокурор настаивал на обратном: неисправное оборудование создаёт угрозу возникновения аварийных ситуаций и ставит под угрозу бесперебойную подачу электричества неопределённому кругу потребителей.Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск прокурора, обязав компанию провести все необходимые работы в течение девяти месяцев. Апелляционная инстанция продлила срок до одного года с момента вступления решения в силу, но в остальном оставила решение без изменений. Дачники дождутся ремонта раньше, чем планировала компания.Фото: «Номер один»