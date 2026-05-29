Общество 29.05.2026 в 12:00

В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ

Дачники жаловались на постоянные отключения света, а компания планировала работы только на 2027 год
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ
Прокуратура Заиграевского района добилась через суд капитального ремонта электрических сетей в СНТ «Восход». Дачники жаловались на постоянные отключения электроэнергии и низкое напряжение в сети. Энергетическая компания признавала, что оборудование требует замены, но планировала работы лишь на 2027 год.

Проверка прокуратуры показала, что на территории садоводческого товарищества в ненадлежащем состоянии находятся воздушные линии электропередачи. Требовалось заменить 13 деревянных опор, четыре сложные опоры, а также заменить неизолированный («голый») провод на самонесущий изолированный провод. Кроме того, нуждались в замене вводы в нескольких линиях общей протяжённостью более полутора километров.

Дачники жаловались в прокуратуру на частые перерывы электроснабжения. В одной из публикаций в СМИ жители СНТ «Восход» назвали ситуацию «криком души». Специалисты объясняли: проблема усугубляется зимой, когда нагрузка на сети возрастает, а изношенное оборудование не справляется. Даже при подключении новых потребителей напряжение в сети падает.

В суде представитель энергокомпании возражал: предприятие приобрело эти сети в качестве отступного только в 2024 году, а капитальный ремонт по нормативам нужно проводить раз в шесть лет, поэтому работы запланировали на третий квартал 2027 года. Специалист Ростехнадзора, опрошенный в суде, подтвердил, что замена проводов и опор улучшит надёжность сети и повысит напряжение, но особой срочности нет.

Прокурор настаивал на обратном: неисправное оборудование создаёт угрозу возникновения аварийных ситуаций и ставит под угрозу бесперебойную подачу электричества неопределённому кругу потребителей.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск прокурора, обязав компанию провести все необходимые работы в течение девяти месяцев. Апелляционная инстанция продлила срок до одного года с момента вступления решения в силу, но в остальном оставила решение без изменений. Дачники дождутся ремонта раньше, чем планировала компания.

Фото: «Номер один»
Теги
суд

Все новости

В Улан-Удэ лама освятил чертово колесо
29.05.2026 в 12:21
Энергетики «Россети Сибирь» направят на ремонт сетей в Заиграевском районе Бурятии 23,5 миллиона рублей
29.05.2026 в 12:15
В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ
29.05.2026 в 12:00
Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте
29.05.2026 в 11:17
В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей
29.05.2026 в 11:16
В Бурятии гаишники устроили погоню за пьяным мотоциклистом без прав
29.05.2026 в 11:05
Встреча на сайте знакомств обернулась для жительницы Бурятии долгом в 400 тысяч
29.05.2026 в 10:47
В Улан-Удэ подросток залез на вершину старого Селенгинского моста
29.05.2026 в 10:30
Житель Бурятии 6 лет «сидел» на нефрите
29.05.2026 в 10:18
В селе Бурятии школьницы самостоятельно потушили пожар
29.05.2026 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Улан-Удэ лама освятил чертово колесо
Аттракцион в «сотых» готовят к официальному открытию
29.05.2026 в 12:21
Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте
Учительница с сыном приняли участие во Всероссийском проекте «Наоборот»
29.05.2026 в 11:17
В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей
Детям погибших также назначены ежемесячные выплаты
29.05.2026 в 11:16
Встреча на сайте знакомств обернулась для жительницы Бурятии долгом в 400 тысяч
Женщина втянула в мошеннический обман и свою подругу
29.05.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru