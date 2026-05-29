Мужчина из Улан-Удэ перенёс два инсульта и едва не попал в тюрьму из-за прогулов

В Улан-Удэ мужчину, осуждённого условно за кражу, чуть не отправили в колонию. Повод - он перестал ходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Его объявили в розыск как скрывшегося от контроля. Но оказалось, что нарушитель не прятался, а лежал в больнице с инсультом.В октябре 2025 года мужчину осудили по статье о краже с банковского счёта и приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В декабре он встал на учёт в инспекции, дал подписку о том, что будет являться на регистрацию. Но в декабре и январе на отметки не пришёл. Инспекция начала розыск. Запросили больницы, полицию, военкомат, кадровые центры. Местонахождение мужчины не установили, и в феврале 2026 года его объявили в розыск. Суд первой инстанции удовлетворил представление инспекции и отменил условное осуждение. Мужчину приговорили к полутора годам колонии-поселения и взяли под стражу.Апелляционная инстанция пересмотрела решение. Выяснилось, что мужчина действительно пропускал регистрацию, но не потому, что скрывался. С 13 по 24 декабря 2025 года он лежал в больнице с ишемическим инсультом. У него диагностировали левосторонний гемипарез, болезнь Паркинсона и анемию. В марте 2026 года, уже после вынесения решения судом первой инстанции, у мужчины случился второй инсульт. Сам осуждённый пояснил, что страдает болезнью Альцгеймера и после ударов теряет память. Инспекция знала о его болезни и госпитализации, но всё равно потребовала отмены условного срока.Верховный суд Бурятии признал решение районного суда незаконным. Судья указал: признать человека скрывшимся от контроля можно только если его не могут найти больше 30 дней. Но в данном случае инспекция знала, где он находится, и не установила его адрес только из-за болезни. Постановление отменили, мужчину освободили из-под стражи. В удовлетворении представления инспекции отказали. Теперь он продолжит отбывать условный срок - при условии, что будет соблюдать обязанности.Фото: «Номер один»