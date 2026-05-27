Общество 27.05.2026 в 11:22

В Бурятии отправили в колонию водителя, угробившего 16-летнего пассажира

Автомобилист в момент аварии был пьян
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Иволгинского района

В Бурятии Иволгинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, по вине которого в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир. Водителя судили по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Смертельная авария случилась 14 января 2026 года в селе Ганзурино. 22-летний водитель управлял автомобилем «Ниссан» в состоянии алкогольного опьянения. В салоне иномарки находился 16-летний пассажир.

В ходе движения водитель допустил грубое нарушение ПДД, что привело к дорожно-транспортному происшествию. В результате пассажир-подросток от полученных травм скончался на месте. Он находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

«Однако указанное обстоятельство не освобождает водителя от уголовной ответственности, поскольку именно его действия, совершенные в состоянии опьянения, явились непосредственной причиной аварии», - говорится в материалах дела.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

