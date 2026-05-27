Общество 27.05.2026 в 13:28

Сотни жителей Бурятии попали в реестр злостных неплательщиков алиментов

Более 300 из них отправили на обязательные работы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сотни жителей Бурятии попали в реестр злостных неплательщиков алиментов

За 4 месяца 2026 года в Бурятии возбудили 345 дел об административных правонарушениях за неуплату алиментов своим несовершеннолетним детям. Как отметили судебные приставы, это является основанием для включения их в публичный реестр злостных неплательщиков, расположенный в интернете.

- За отчетный период судами было рассмотрено 333 административных дела. 10 граждан были подвергнуты административному аресту, 316 должников отправили на обязательные работы, семерых граждан оштрафовали, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Вячеслав Хертуев.

Напомним, что к административной ответственности привлекаются должники, которые не выплачивают алименты несовершеннолетним детям в течение двух и более месяцев без уважительных причин.

Фото: нейросеть

Теги
алименты

Все новости

Выставка брендов порадовала разнообразием
27.05.2026 в 14:33
Бурятия - земля креативных людей
27.05.2026 в 14:25
В Забайкалье повысят зарплату бюджетникам с 1 июня
27.05.2026 в 14:21
Уроки байкальского твистера и черви-старатели
27.05.2026 в 14:13
В Улан-Удэ осудили зэка за участие в деятельности экстремистской организации
27.05.2026 в 14:00
Ветеран из Улан-Удэ за 10 тысяч рублей сдал мошенникам свои банковские карты
27.05.2026 в 14:00
В Бурятии строят экологическую тропу «По следам снежного барса»
27.05.2026 в 13:39
Сотни жителей Бурятии попали в реестр злостных неплательщиков алиментов
27.05.2026 в 13:28
Жителей Бурятии задержали за трату денег с найденных карт
27.05.2026 в 13:04
В Ангарске осуждены гаишники за потворство нелегальным автогонкам
27.05.2026 в 13:03
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
Выставка брендов порадовала разнообразием
Настоящей звездой экспозиции стал Жигжит Баясхаланов
27.05.2026 в 14:33
Бурятия - земля креативных людей
В Улан-Удэ прошел Международный форум креативных индустрий
27.05.2026 в 14:25
Уроки байкальского твистера и черви-старатели
В РЖД лицее прошло масштабное выездное занятие, приуроченное к Международному дню биологического разнообразия
27.05.2026 в 14:13
В Улан-Удэ осудили зэка за участие в деятельности экстремистской организации
Он занимался пропагандой в исправительной колонии
27.05.2026 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru