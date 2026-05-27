Сотни жителей Бурятии попали в реестр злостных неплательщиков алиментов

За 4 месяца 2026 года в Бурятии возбудили 345 дел об административных правонарушениях за неуплату алиментов своим несовершеннолетним детям. Как отметили судебные приставы, это является основанием для включения их в публичный реестр злостных неплательщиков, расположенный в интернете.

- За отчетный период судами было рассмотрено 333 административных дела. 10 граждан были подвергнуты административному аресту, 316 должников отправили на обязательные работы, семерых граждан оштрафовали, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Вячеслав Хертуев.

Напомним, что к административной ответственности привлекаются должники, которые не выплачивают алименты несовершеннолетним детям в течение двух и более месяцев без уважительных причин.

