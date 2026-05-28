Житель Бурятии натравил собаку на сотрудника Росгвардии

В Баунтовском районе Бурятии 55-летний мужчина предстал перед судом за то, что натравил собаку на сотрудника Росгвардии. Сельчанина признали виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел в феврале этого года в селе Багдарин. Осужденный был пьян и нарушал общественный порядок. К нему подошли росгвардейцы, чтобы утихомирить. Мужчина же побежал к своему дому, открыл калитку и натравил агрессивную собаку на правоохранителя.

«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительную характеристику с места работы», - рассказали в пресс-службе Баунтовского райсуда.

Мужчине назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком один год.