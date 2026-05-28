Ночью в селе Бурятии внедорожник протаранил бетонный столб

Вчера вечером, 27 мая, в селе Багдарин Баунтовского района произошло ДТП из-за того, что 33-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» не справился с управлением.

- Автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонную электроопору. От удара транспортное средство получило серьёзные механические повреждения. Кроме водителя в салоне находился 18-летний пассажир. Оба участника ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, - сообщили в ГАИ республики.

Фото: ГАИ РБ