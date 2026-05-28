28.05.2026 в 10:49

Житель Бурятии отсудил у недобросовестного мебельщика 345 тысяч рублей

Его права отстаивал Роспотребнадзор
Текст: Карина Перова
В Бурятии специалисты регионального управления Роспотребнадзора помогли потребителю вернуть деньги за неизготовленную мебель. Дело дошло до суда.

Житель внес предоплату, однако заказ индивидуальный предприниматель в установленные сроки так и не выполнил.

Суд принял решение о расторжении договора и взыскании в пользу потребителя 345 тысяч рублей, включая стоимость изготовления мебели, компенсацию морального вреда, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.

Ранее «Номер один» сообщал, что десятки жителей Бурятии стали жертвами недобросовестного мебельщика. После внесения предоплаты клиентов месяцами кормят обещаниями.

Обращения граждан принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию можно на сайте: http://03.rospotrebnadzor.ru/.

О порядке осуществления судебной защиты прав потребителей можно узнать в отделе защиты прав потребителей: 8(3012)37-15-30.

