Житель Бурятии отсудил у недобросовестного мебельщика 345 тысяч рублей

В Бурятии специалисты регионального управления Роспотребнадзора помогли потребителю вернуть деньги за неизготовленную мебель. Дело дошло до суда.

Житель внес предоплату, однако заказ индивидуальный предприниматель в установленные сроки так и не выполнил.

Суд принял решение о расторжении договора и взыскании в пользу потребителя 345 тысяч рублей, включая стоимость изготовления мебели, компенсацию морального вреда, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.

Ранее «Номер один» сообщал, что десятки жителей Бурятии стали жертвами недобросовестного мебельщика. После внесения предоплаты клиентов месяцами кормят обещаниями.

