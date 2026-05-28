Общество 28.05.2026 в 11:33

В Бурятии к бизнесмену-мошеннику снова пришли силовики

На этот раз их интересовали сделки предпринимателя со школой
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
У бизнесмена из Прибайкальского района, который недавно получил условный срок за махинации с углем, снова неприятности. Теперь прокуратуру Бурятии заинтересовали взаимоотношения предпринимателя с Турунтаевской средней школой №1. А они оказались весьма любопытными.

Прокуратура выяснила, что в сентябре-декабре 2025 года школа без проведения торгов заключила с бизнесменом 14 договоров на поставку продуктов питания для учащихся. Сумма каждого варьировалась от 25 до 476 тысяч рублей, и не превышала порог в 600 тысяч – в этом случае торги проводить обязательно. Общая же сумма всех 14 сделок составила 3,5 миллиона рублей.

По мнению надзорщиков, заключение сторонами этих договоров, имеющим единый интерес, содержащих идентичные условия, направленных на достижение единой хозяйственной цели и образующих единую сделку, было «искусственно раздроблено и оформлено 14-ю самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного законом о госзакупках». 

«Это свидетельствует о явном намерении сторон обойти установленную федеральным законом № 44-ФЗ публичную процедуру заключения сделок», пришли к выводу в прокуратуре. 

Усмотрев в сделках нарушение закона, заместитель прокурора Бурятии подал иск к предпринимателю и Турунтаевской школе. Он просил суд признать все 14 договоров недействительными и взыскать с бизнесмена деньги, полученные им от образовательного учреждения.

На суде представитель прокуратуры Ольга Хорошева позицию своего ведомства подтвердила: договоры заключены с целью ухода от проведения конкурентных процедур. Ответчики, в свою очередь, иск не признали.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, Арбитражный суд Бурятии позицию надзорщиков поддержал.

«Учитывая тождественность предмета договоров, единые цели и временной интервал, в течение которого их заключили, суд приходит к выводу, что стороны намеренно разделили закупку на 14 договоров для обхода предусмотренных законом конкурентных способов осуществления закупки, в том числе получения имущественной выгоды со стороны поставщика», - констатировала Фемида.

Таким образом, иск был полностью удовлетворен. Предпринимателя обязали вернуть школе 3,5 миллиона рублей и оплатить еще 138 тысяч рублей – часть госпошлины. Еще 25 тысяч рублей госпошлины суд взыскал со школы. Решение еще не вступило в силу и, возможно, будет обжаловано.
