Врач из Улан-Удэ прооперировал двух закаменцев с серьезными травмами

В Закаменском районе Бурятии врач-травматолог РКБ им. Н. А. Семашко Сергей Пахомов провел две сложные операции. Специалист работал в центральной районной больнице четыре дня.

Так, местный житель предпенсионнного возраста получил оскольчатый перелом плеча со смещениями. Мужчина упал у себя в квартире, очень сильно ударившись о твердый предмет. Пациент не мог свободно двигать рукой, появился сильный отек. Требовалась экстренная операция. Врач из Улан-Удэ успешно прооперировал закаменца.

«Была произведена репозиция перелома, металло-остеосинтез, поставлены спицы. Это хирургическая операция направлена на восстановление анатомически правильного положения костных отломков после травмы. В результате был обеспечен быстрый и правильный процесс сращение кости, сохранения функции конечности и полностью минимизирован риск осложнений», - рассказали в ЦРБ.

Пациента выписали из стационара после успешной госпитализации. Он завершит лечение в амбулаторных условиях.

Во втором случае пострадал спортсмен – получил травму во время соревнований. После он не мог ходить, поэтому передвигался при помощи костылей. В поликлинике ему диагностировали разрыв ахиллова (ахиллесова) сухожилия. Снова на помощь пришел травматолог Сергей Пахомов.

«Потребовалась госпитализация и экстренная хирургическая операция. Пациенту аккуратно сшили и надежно зафиксировали оторванные концы сухожилия. Сегодня пострадавший идет на поправку», - заключили в больнице.