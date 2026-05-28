В Бурятии мужчину посадили за убийство 13-летней давности

В Кабанском районе осудили 62-летнего ветерана-афганца, который 13 лет назад зарезал соседа. Конфликт, длившийся годами, завершился ночью в квартире жертвы. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, несмотря на попытки защитников доказать, что убийство было самообороной, а признательные показания добыты с нарушением закона.Трагедия произошла в ночь на 5 апреля 2012 года в одном из сёл района. Соседи, которые часто выпивали вместе, поссорились. В какой-то момент хозяин квартиры схватил кухонный нож и начал размахивать им, прогоняя гостя. В ответ подсудимый, как он сам сначала утверждал, вывернул руку противника и нанёс ему не менее пяти ударов ножом в шею. От полученных ранений сонной артерии потерпевший скончался на месте от потери крови.Дело тянулось годами. За это время у обвиняемого появился адвокат, который выстроил линию защиты на том, что его подзащитный оговорил себя под давлением полиции.Осуждённый утверждал, что сотрудники правоохранительных органов, доставив его из Москвы в Бурятию, фактически держали его взаперти более двух суток без оформления протокола. По его словам, оперативники убеждали его, что убийство «сойдёт за самооборону» и он отделается условным сроком за «превышение пределов необходимой обороны», так как с момента преступления прошло много времени. Следуя этим советам, он якобы и написал явку с повинной, а затем подтвердил показания при проверке на месте, детально воспроизведя, как именно выворачивал руку жертве и наносил удары ножом.Защита также настаивала на процессуальных нарушениях при сборе доказательств. Адвокат заявлял, что следователи вовремя не знакомили его с материалами дела и с результатами экспертиз. Он пытался доказать, что кровь на дверях дома подсудимого, которая стала ключевой уликой, могла быть подброшена, так как цепочка передачи вещдоков была нарушена.Однако Верховный суд Бурятии, проверив все доводы, отклонил жалобу. Судьи указали, что признательные показания были даны в присутствии профессионального адвоката, который никаких замечаний на протоколы не вносил. Сама явка с повинной из приговора была исключена, но вот подробный рассказ о том, как именно он держал нож и куда бил, остался в материалах дела. Экспертиза подтвердила, что характер ран на шее жертвы совпадает с показаниями подсудимого, а кровь на его двери принадлежит погибшему.Поведение самого потерпевшего, который первым схватился за нож и оскорблял собутыльника, суд признал аморальным и учёл это как смягчающее обстоятельство. Однако размахивание ножом суд не счёл достаточной угрозой для жизни ветерана, чтобы лишать человека жизни пятью ударами в шею.С учётом того, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности (за нападение на представителя власти), а преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил наказание в виде 10 лет строгого режима. Компенсацию морального вреда родственникам погибшего, которые ждали справедливости больше десяти лет, тоже взыскали с осуждённого.Фото: «Номер один»