В Бурятии родители заплатят более 5 миллионов за шалость сына

Свыше пяти миллионов рублей заплатят жители Баунтовского района за поджог травы, который в 6 мая устроил их несовершеннолетний сын. С помощью зажигалки мальчик поджёг сухую траву в лесу, вследствие чего разгорелся крупный пожар.

В результате инцидента на территории Витимского лесничества выгорела сухая трава на площади 1 154 гектара. Несмотря на значительный масштаб, ущерб лесным насаждениям не причинён, поэтому уголовное дело возбуждать не стали. Тем не менее, на родителей подростка составили административный протокол и повесили возмещение внушительных затрат.

- Борьба с огнём потребовала значительных ресурсов, так как тушили пожар 35 человек. Также была задействована одна пожарная машина. Затраты на ликвидацию последствий пожара составили свыше 5 млн рублей. Именно эту сумму предстоит возместить родителям виновника. Подтверждающие документы уже подготовлены и направлены для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Напоминаем жителям Бурятии, что в регионе действует особый противопожарный режим, при котором использование открытого огня строго запрещено. За предоставление достоверной информации о поджигателях предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Обо всех случаях возгорания или обнаружения нарушителей можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны: 20-44-44.

Фото: нейросеть