Общество 28.05.2026 в 12:27

Поисковики установили личность солдата из Бурятии, погибшего на Халхин-Голе

Сейчас ведется работа по возвращению останков бойца на Родину
Текст: Карина Перова
Фото: группа в ВК «Поисковое движение России»

Члены «Поискового движения России» установили имена 16 красноармейцев в ходе весеннего этапа международной экспедиции «Халхин-Гол. Тем больше наша слава 2026». Трое из них больше не числятся пропавшими без вести – специалистам удалось найти их родственников.

В числе этих бойцов – солдат из Бурятии Фомин Егор Евсеевич. Он родился в 1911 году в селе Бурнашёво Тарбагатайского района. Жена – Агафья Ивановна, проживала там же.

«Егор Фомин был призван Тарбагатайским РВК. Погиб в бою в августе 1939 года у реки Халхин-Гол. Родственники находятся в Бурятии», - рассказали в «Поисковом движении России».

Сейчас ведется работа по возвращению останков бойца на Родину.

