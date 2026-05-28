Общество 28.05.2026 в 12:52

Работники железной дороги получали взятки за ускорение движения поездов

В Иркутской области железнодорожникам было заплачено 88 миллионов рублей наличными
A- A+
Текст: Иван Иванов
Работники железной дороги получали взятки за ускорение движения поездов

В Иркутской области перед судом предстанут трое сотрудников РЖД, обвиняемых в получении взяток на сумму 88 миллионов рублей. По версии следствия, деньги они получали за беспрепятственное и оперативное обслуживание вагонов, а также предоставление приоритетного права перевозки грузов. Обвиняемыми стали двое заместителей начальника Суховского центра организации работы железнодорожных станций и диспетчер поездного участка Вихоревского района Центра управления перевозками.

Как сообщает портал “Ircity.ru”, незаконная схема действовала с 2021 по 2024 год. Следствие считает, что средства передавались наличными от руководителя логистической компании и ее контрагентов. Для конспирации участники использовали клички и псевдонимы, а переговоры вели в закрытом формате. Однако это им не помогло. Директор компании в один прекрасный момент просто сдал всех подельников сотрудникам правоохранительных органов. И их взяли с поличным с наличными.

Уголовное дело насчитывает 297 томов. Его рассмотрит Ленинский районный суд Иркутска.

Фото: Номер один

Все новости

Жительница Тункинского района стала заслуженным ветврачом Бурятии
28.05.2026 в 13:36
На вентиляторах «Росатома» «накрутили» 64 миллиона рублей
28.05.2026 в 13:28
В Улан-Удэ появятся новые почетные граждане
28.05.2026 в 13:23
В Улан-Удэ реорганизуют МУП «Городские маршруты»
28.05.2026 в 13:20
В Бурятии дом бойца СВО топят стоки с федеральной трассы
28.05.2026 в 13:20
Установкой тарифов на проезд в Улан-Удэ займется администрация
28.05.2026 в 13:17
Работники железной дороги получали взятки за ускорение движения поездов
28.05.2026 в 12:52
За убийство на трассе жителя Бурятии приговорили к 12 годам
28.05.2026 в 12:40
Поисковики установили личность солдата из Бурятии, погибшего на Халхин-Голе
28.05.2026 в 12:27
Врач из Улан-Удэ прооперировал двух закаменцев с серьезными травмами
28.05.2026 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
Жительница Тункинского района стала заслуженным ветврачом Бурятии
Почетное звание получила Екатерина Буртигарова
28.05.2026 в 13:36
На вентиляторах «Росатома» «накрутили» 64 миллиона рублей
В Забайкалье возбуждено уголовное дело о хищении в стратегической отрасли
28.05.2026 в 13:28
В Улан-Удэ появятся новые почетные граждане

Их имена назвали на сессии Горсовета

28.05.2026 в 13:23
В Улан-Удэ реорганизуют МУП «Городские маршруты»

Однако на работу предприятия это не повлияет

28.05.2026 в 13:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru