Работники железной дороги получали взятки за ускорение движения поездов

В Иркутской области перед судом предстанут трое сотрудников РЖД, обвиняемых в получении взяток на сумму 88 миллионов рублей. По версии следствия, деньги они получали за беспрепятственное и оперативное обслуживание вагонов, а также предоставление приоритетного права перевозки грузов. Обвиняемыми стали двое заместителей начальника Суховского центра организации работы железнодорожных станций и диспетчер поездного участка Вихоревского района Центра управления перевозками.

Как сообщает портал “Ircity.ru”, незаконная схема действовала с 2021 по 2024 год. Следствие считает, что средства передавались наличными от руководителя логистической компании и ее контрагентов. Для конспирации участники использовали клички и псевдонимы, а переговоры вели в закрытом формате. Однако это им не помогло. Директор компании в один прекрасный момент просто сдал всех подельников сотрудникам правоохранительных органов. И их взяли с поличным с наличными.

Уголовное дело насчитывает 297 томов. Его рассмотрит Ленинский районный суд Иркутска.

