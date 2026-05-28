За убийство на трассе жителя Бурятии приговорили к 12 годам

В Кабанском районе Бурятии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве одного молодого человека и покушении на убийство другого. Инцидент произошел 23 ноября 2026 года на автодороге «Р-258 Байкал».

Ночью пьяный мужчина после ссоры с женой направился пешком из поселка Каменск в Улан-Удэ. Проезжая мимо него на автомобиле два парня остановились, чтобы помочь путнику, однако последний затеял ссору, переросшую в потасовку, и, выхватив нож, ударил одного в бедро, а второго – в область подбородка.

- Парень усадил раненного друга в машину и повез в ближайшую больницу, но по пути 18-летний молодой человек в результате ранения бедра скончался. Злоумышленник был задержан на автодороге позднее, - сообщили в Следственном комитете республики.

Приговором суда мужчине назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного суммы морального и материального вреда на сумму более 1,2 млн рублей.

