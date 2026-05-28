Общество 28.05.2026 в 12:40

За убийство на трассе жителя Бурятии приговорили к 12 годам

Молодой человек от ножевого ранения истек кровью по пути в больницу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За убийство на трассе жителя Бурятии приговорили к 12 годам

В Кабанском районе Бурятии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве одного молодого человека и покушении на убийство другого. Инцидент произошел 23 ноября 2026 года на автодороге «Р-258 Байкал».

Ночью пьяный мужчина после ссоры с женой направился пешком из поселка Каменск в Улан-Удэ. Проезжая мимо него на автомобиле два парня остановились, чтобы помочь путнику, однако последний затеял ссору, переросшую в потасовку, и, выхватив нож, ударил одного в бедро, а второго – в область подбородка.

- Парень усадил раненного друга в машину и повез в ближайшую больницу, но по пути 18-летний молодой человек в результате ранения бедра скончался. Злоумышленник был задержан на автодороге позднее, - сообщили в Следственном комитете республики.

Приговором суда мужчине назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного суммы морального и материального вреда на сумму более 1,2 млн рублей.

Фото: нейросеть

 

 

 

Теги
приговор

Все новости

Жительница Тункинского района стала заслуженным ветврачом Бурятии
28.05.2026 в 13:36
На вентиляторах «Росатома» «накрутили» 64 миллиона рублей
28.05.2026 в 13:28
В Улан-Удэ появятся новые почетные граждане
28.05.2026 в 13:23
В Улан-Удэ реорганизуют МУП «Городские маршруты»
28.05.2026 в 13:20
В Бурятии дом бойца СВО топят стоки с федеральной трассы
28.05.2026 в 13:20
Установкой тарифов на проезд в Улан-Удэ займется администрация
28.05.2026 в 13:17
Работники железной дороги получали взятки за ускорение движения поездов
28.05.2026 в 12:52
За убийство на трассе жителя Бурятии приговорили к 12 годам
28.05.2026 в 12:40
Поисковики установили личность солдата из Бурятии, погибшего на Халхин-Голе
28.05.2026 в 12:27
Врач из Улан-Удэ прооперировал двух закаменцев с серьезными травмами
28.05.2026 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
Жительница Тункинского района стала заслуженным ветврачом Бурятии
Почетное звание получила Екатерина Буртигарова
28.05.2026 в 13:36
На вентиляторах «Росатома» «накрутили» 64 миллиона рублей
В Забайкалье возбуждено уголовное дело о хищении в стратегической отрасли
28.05.2026 в 13:28
В Улан-Удэ появятся новые почетные граждане

Их имена назвали на сессии Горсовета

28.05.2026 в 13:23
В Улан-Удэ реорганизуют МУП «Городские маршруты»

Однако на работу предприятия это не повлияет

28.05.2026 в 13:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru