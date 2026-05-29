Общество 29.05.2026 в 09:33

На главной площади Улан-Удэ вновь забурлил «Байкал»

Там завершили установку элементов сезонной зоны отдыха
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

На площади Советов в Улан-Удэ завершили установку элементов сезонной зоны отдыха. Там разместили восемь больших беседок, семь крытых качелей, большие зонты, фигурные скамейки, газон и топиарии.

Кроме того, уже работают фонтаны «Байкал» и «Шар». Установлены и велопарковки, цветники и кашпо.

«На площади Советов уже начаты работы по оформлению украшенных растениями арок, двух современных миксбордеров и вертикальной цветочной стены, на которой будет оформлена надпись «360» в честь юбилея Улан-Удэ», - добавили в мэрии.

